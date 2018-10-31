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В аэропорту самолеты задели друг друга крыльями
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В парижском аэропорту самолеты задели друг друга крыльями 

Российская Газета 36 минут назад
Фото: ТАСС
В парижском аэропорту Руасси — Шарль де Голль самолеты двух авиакомпаний — Delta Air Lines и Air France — задели друг друга крыльями, передает ТАСС со ссылкой на издание Parisien.
По словам очевидцев, когда принадлежащий Air France лайнер Airbus A330-200 приостановился перед выездом на ВПП, второй самолет задел его крылом.
В итоге первое судно получило повреждения кормовой части, но пассажиры, к счастью, не пострадали. Их оставили на ночлег в гостинице и вылететь по плану к острову Сен-Мартен им удастся лишь на следующее утро.
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