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Изнасилованная коллегами дознаватель оказалась дочкой силовика
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Подвергшаяся насилию дознаватель оказалась дочкой силовика 

Рамблер 3 часа назад
Девушка-дознаватель, ставшая жертвой насилия в отделе МВД России по Уфимскому району, является дочерью высокопоставленного сотрудника башкирского МВД, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Девушка-дознаватель отдела МВД РФ по Уфимскому району является дочерью высокопоставленного работника силового подразделения башкирского министерства внутренних дел. А среди подозреваемых в изнасиловании есть начальник потерпевшей», — сказал источник.
Ранее сообщалось, что трое сотрудников башкирского ОМВД задержаны по подозрению в изнасиловании коллеги. По некоторым данным, подозреваемые — начальник отдела полиции Уфимского района Эдуард Матвеев, начальник отдела полиции Кармаскалинского района Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции Уфимского района Павел Яромчук. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Полицейских заподозрили в изнасиловании коллеги
Для проверки в Уфу из Москвы направлены специалисты главка собственной безопасности МВД России. Официальный представитель МВД России Ирины Волк заявила, что «виновные должностные лица будут привлечены к ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел по отрицательным мотивам».
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