Бабушка «подрывника» из Архангельска сделала заявление

17-летний подрывник, устроивший взрыв в здании УФСБ по Архангельской области, воспитывался мамой и бабушкой, пишет «КП».

Михаил Ж. воспитывался без отца, учился в политехническом колледже, как и керченский стрелок Владислав Росляков. У Михаила не было друзей, все свободное время он проводил в интернете.

«Он на учебу, с учебы приедет, никуда не ходит. Компании нету. Воспитан, плохого слова никогда не скажет. Вы можете позвонить соседям — они не слышали от него ничего плохого. Порядочный очень», — рассказала бабушка подрывника.

Как выяснили журналисты, Михаил придерживался анархических взглядов, состоял в соответствующих тематических сообществах в соцсетях. Накануне взрыва он опубликовал сообщение, где сообщил, что направляется в здание УФСБ и собирается подорвать его, поскольку «ФСБ фабрикует дела и пытает людей».

Взрыв в архангельском УФСБ произошел утром 31 октября. 17-летний местный житель вошел в здание и достал из сумки некий предмет, взорвавшийся у него в руках. В результате пострадали три сотрудника ФСБ, подрывник погиб. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «терроризм».