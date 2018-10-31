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Полицейских заподозрили в изнасиловании коллеги
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Троих сотрудников МВД заподозрили в изнасиловании коллеги 

Рамблер + ещё 34 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Троих сотрудников отдела МВД России по Уфимскому району подозревают в изнасиловании коллеги, пишет «Коммерсант-Уфа».
По данным следствия, в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела полиции они изнасиловали 23-летнюю девушку-дознавателя.
По данным издания, подозреваемые — начальник отдела полиции Уфимского района Эдуард Матвеев, начальник отдела полиции Кармаскалинского района Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции Уфимского района Павел Яромчук. Последний пока проходит по делу в качестве свидетеля.
Сообщается, что перед совершением преступления подозреваемые употребляли алкоголь.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
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