Полицейских заподозрили в изнасиловании коллеги

Троих сотрудников МВД заподозрили в изнасиловании коллеги

Троих сотрудников отдела МВД России по Уфимскому району подозревают в изнасиловании коллеги, пишет «Коммерсант-Уфа».

По данным следствия, в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела полиции они изнасиловали 23-летнюю девушку-дознавателя.

По данным издания, подозреваемые — начальник отдела полиции Уфимского района Эдуард Матвеев, начальник отдела полиции Кармаскалинского района Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции Уфимского района Павел Яромчук. Последний пока проходит по делу в качестве свидетеля.

Сообщается, что перед совершением преступления подозреваемые употребляли алкоголь.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.