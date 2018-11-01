Ещё
Братьям Магомедовым продлили арест
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Братьям Магомедовым продлили арест 

Lenta.ru + ещё 55 8 часов назад
Тверской суд Москвы продлил арест совладельцам группы «Сумма» Зиявудину и Магомеду Магомедовым, а также бывшему директору компании «Интекс» Артуру Максидову на три месяца. Они останутся в СИЗО до 5 февраля 2019 года. Об этом сообщает «Интерфакс».
Следователь отметила, что обвиняемые могут скрыться от следствия, оказывать давление на свидетелей и помешать расследованию. Также был выявлен еще один эпизод хищения бюджетных средств. В 2014 году братья Магомедовы похитили 300 миллионов рублей при строительстве дороги «Чуйский тракт».
Братья Магомедовы и Максидов были арестованы 30 марта. Они подозреваются в организации преступного сообщества, особо крупных растратах и мошенничестве. Сумма похищенных бюджетных средств оценивается в 2,5 миллиардов рублей.
По версии следствия, Зиявудин Магомедов возглавлял преступное сообщество и отвечал в нем «за экономику», Магомед Магомедов обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций. Максидов определен как ближайший соратник братьев Магомедовых. Никто из фигурантов дела не признает свою вину.
В июне стало известно об арестованном имуществе бизнесменов. Под обеспечительными мерами оказались четыре автомобиля, две квартиры, доли в уставных капиталах юридических лиц и денежные средства на банковских счетах.
Последние новости
России понадобилось больше золота Цены на бензин пошли вниз Подтверждена версия об уничтожении тела убитого саудовского журналиста в кислоте
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена обвиняемого в изнасиловании сделала заявление248
У насильника следователя были планы на правительство467
«Ответ санкциям»: Украина арестовала крупный российский груз734
Израиль испугался появления С-300 в Сирии230
Посол США назвал самую удивительную черту россиян182
Видео
03:59
Очень странный полет: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
00:23
Россия ввела санкции против Украины
Политика
01:03
Грабитель на машине протащил пенсионерку по асфальту
Криминал Происшествия
01:18
Упавший «Союз» повредили при сборке
Технологии В мире
00:41
Уральских спасателей заставили косить траву под снегом
Общество Другое
00:16
Женщину в Москве убило колесом от грузовика
Происшествия Автоспорт
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
04:24
Объяснен провал в создании российского беспилотника
Армия Оружие
05:38
Борисова подала в суд на экс-супруга
Шоу-бизнес
00:39
Первый залп: чем Москва ответила Киеву
Конфликты Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение