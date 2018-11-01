Братьям Магомедовым продлили арест

Тверской суд Москвы продлил арест совладельцам группы «Сумма» Зиявудину и Магомеду Магомедовым, а также бывшему директору компании «Интекс» Артуру Максидову на три месяца. Они останутся в СИЗО до 5 февраля 2019 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Следователь отметила, что обвиняемые могут скрыться от следствия, оказывать давление на свидетелей и помешать расследованию. Также был выявлен еще один эпизод хищения бюджетных средств. В 2014 году братья Магомедовы похитили 300 миллионов рублей при строительстве дороги «Чуйский тракт».

Братья Магомедовы и Максидов были арестованы 30 марта. Они подозреваются в организации преступного сообщества, особо крупных растратах и мошенничестве. Сумма похищенных бюджетных средств оценивается в 2,5 миллиардов рублей.

По версии следствия, Зиявудин Магомедов возглавлял преступное сообщество и отвечал в нем «за экономику», Магомед Магомедов обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций. Максидов определен как ближайший соратник братьев Магомедовых. Никто из фигурантов дела не признает свою вину.

В июне стало известно об арестованном имуществе бизнесменов. Под обеспечительными мерами оказались четыре автомобиля, две квартиры, доли в уставных капиталах юридических лиц и денежные средства на банковских счетах.