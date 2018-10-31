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Архангельского террориста сочли одиночкой
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Архангельского террориста сочли одиночкой 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 45 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Подросток, подорвавший здание УФСБ в Архангельске, действовал один, сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на губернатора Игоря Орлова.
«Сейчас следствие проводит большую работу, связанную с установлением причин, которые привели к трагедии. Оцениваются множество факторов. При этом на сегодняшний день подтверждено — молодой человек действовал один», — пояснил глава региона, передает РИА «Новости».
Орлов добавил, что областные власти приняли все меры для безопасности населения.
Ранее сообщалось, что самодельное взрывное устройство в здании УФСБ подорвал 17-летний местный житель. В результате погиб сам юноша и были ранены трое сотрудников спецслужбы.
Следственный комитет проводит проверку на причастность погибшего к запрещенным организациям.
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