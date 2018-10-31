Архангельского террориста сочли одиночкой

«Сейчас следствие проводит большую работу, связанную с установлением причин, которые привели к трагедии. Оцениваются множество факторов. При этом на сегодняшний день подтверждено — молодой человек действовал один», — пояснил глава региона, передает РИА «Новости».

Орлов добавил, что областные власти приняли все меры для безопасности населения.

Ранее сообщалось, что самодельное взрывное устройство в здании УФСБ подорвал 17-летний местный житель. В результате погиб сам юноша и были ранены трое сотрудников спецслужбы.