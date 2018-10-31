Взрыв у здания ФСБ в Архангельске мог произойти в результате самоподрыва

В архангельском управлении ФСБ произошел взрыв, в результате которого погиб один человек. Он не является сотрудником ведомства. По данным СМИ, погибшим может оказаться сам виновник инцидента, который якобы устроил самоподрыв. Место происшествия оцеплено, проводятся следственные мероприятия. В НАК выясняют обстоятельства произошедшего.

Архангельске на входе в здание ФСБ произошел взрыв. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Национальный антитеррористический комитет. По данным ведомства, причины произошедшего устанавливаются.

В результате взрыва погиб один человек, еще трое пострадали. По словам источника ТАСС, мужчина скончался при оказании медицинской помощи. Он не является сотрудником управления ФСБ. Между тем, по данным источника Regnum , близкого к спецслужбам, погибшим оказался сам предполагаемый виновник инцидента. По словам собеседника агентства, он погиб в результате самоподрыва. Эту же информацию приводит «Росбалт»

«Вынесли в крови несколько человек. Девочку, я сама лично видела, вывели, в белую фуру посадили, но она без повреждений. И труп в переулке», — говорится в репортаже телеканала «Звезда» с места ЧП.

Сотрудников ведомства эвакуировали из здания. Глава Архангельской области Игорь Орлов заявил, что на месте происшествия ведется осмотр. «Сейчас ведутся необходимые работы тех, кто отвечает за оценку ситуации, за осмотр места происшествия, выработку первых действий Произошло это считанные минуты назад, так скоропалительно делать какие-то выводы невозможно и недопустимо», — сообщил губернатор ТАСС

Согласно информации местного портала 29.ru, движение в районе происшествия перекрыто. В региональном ГУ МЧС отметили, что на месте инцидента работают следователи, пожарные и спасатели. Здание управления УФСБ, в котором произошел взрыв, располагается в центре Архангельска на Троицком проспекте. Рядом с ним находятся театр драмы и крупные торговые центры.

Отметим, что 21 апреля 2017 года неизвестный открыл огонь в приемной управления хабаровского ФСБ. В результате произошедшего погибли сотрудник спецслужбы и посетитель, еще один человек был госпитализирован с ранениями. Зачинщик стрельбы был убит на месте.

«В 17:02 по местному времени в приемную управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Во время стрельбы злоумышленник по неосторожности нанес себе ранение, писали СМИ. К тому времени на место инцидента уже подъезжала группа быстрого реагирования — ответным огнем нападавший был ликвидирован.

«Я находился буквально через дорогу в здании. Если был бы взрыв, мы бы точно услышали. Никаких видимых повреждений у здания тоже нет. Началось все в 17:02, услышали очень большое количество сирен», — заявил «Би-би-си» очевидец инцидента Никита Пикалев.

По его словам, две ближайшие улицы были полностью оцеплены, на место происшествия стянулись пожарные и кинологические службы.

«Никакого взрыва, хлопка или стрельбы мы не слышали. Сейчас периметр оцеплен, никого не пускают, ни машины ни людей. Есть автомобили полиции, проезжала одна пожарная машина, «скорой» не видно», — сообщал еще один свидетель инцидента РБК.

Нападавшим оказался местный житель 1999 года рождения. Как заявили в ФСБ «Интерфаксу» , у спецслужбы есть данные о его принадлежности к неонацистской группе.

Менее трагично закончился инцидент, произошедший в здании ФСБ на Кузнецком Мосту в Москве. 12 марта 2018 года психически больной пенсионер из Астрахани пришел к зданию с плакатом и горючей жидкостью. После он зашел в приемную ведомства и поджег там стену. На место происшествия прибыл наряд полиции, который самостоятельно потушил огонь, не вызывая пожарных.

«Мужчину доставили в ОВД, где выяснилось, что он страдает психическим заболеванием. На него составили протокол о мелком хулиганстве, также ему была вызвана скорая помощь», — заявил источник в правоохранительных органах РИА «Новости».

По его словам, мужчина говорил несвязно.