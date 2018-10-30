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Займ «до получки» лишил москвичей квартир
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Десятки москвичей лишились квартир из-за займа «до получки» 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мошенники оставили без квартир десятки жителей Москвы, которые пытались взять микрозаем "до получки".
Как сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД столицы Юрий Титов, преступления совершались с 2007 по 2017 год. Злоумышленники в интернете предлагали деньги в долг под низкие проценты. Но вместо кредитного договора москвичам выдавали под роспись соглашение о продаже квартиры. Это было нужно якобы как гарантия возврата долгов. На самом же деле кредиторы просто переоформляли жилье на себя и своих знакомых. Следствию известно о 23 подобных эпизодах, ущерб составил более 200 миллионов рублей.
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По этому факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Угрозыск задержал 14 сообщников. Из них семеро заключены под стражу или домашний арест, еще семь человек оставили под подпиской о невыезде, один предполагаемый аферист объявлен в розыск. Нескольким фигурантам полиция предъявила обвинение не только в мошенничестве, но и в создании преступного сообщества.
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