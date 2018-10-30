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В Греции произошло второе за день землетрясение
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В Греции произошло второе за день землетрясение магнитудой более 5,0 

РИА Новости + ещё 9 2 часа назад
Фото: © Flickr / Matt Katzenberger
Второе землетрясение магнитудой более 5,0 произошло во вторник возле греческого острова Закинтос — в 17.12 (18.12 мск), сообщает Сейсмологическая лаборатория Афинского университета.
Сейсмологическая станция Салоникского университета имени Аристотеля оценила магнитуду землетрясения в 5,9. Его очаг находился в 47 километрах юго-западнее Закинтоса.
Утром в 4.59 (05.59 мск) было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3 с очагом в этом же месте.
После землетрясения магнитудой 6,4, произошедшего 26 октября, было множество афтершоков, специалисты ожидали сильного землетрясения магнитудой до 5,9.
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