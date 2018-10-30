В Греции произошло второе за день землетрясение магнитудой более 5,0

Второе землетрясение магнитудой более 5,0 произошло во вторник возле греческого острова Закинтос — в 17.12 (18.12 мск), сообщает Сейсмологическая лаборатория Афинского университета.

Сейсмологическая станция Салоникского университета имени Аристотеля оценила магнитуду землетрясения в 5,9. Его очаг находился в 47 километрах юго-западнее Закинтоса.

Утром в 4.59 (05.59 мск) было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3 с очагом в этом же месте.

После землетрясения магнитудой 6,4, произошедшего 26 октября, было множество афтершоков, специалисты ожидали сильного землетрясения магнитудой до 5,9.