Оценено состояние «Адмирала Кузнецова» после инцидента

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Судостроители оценили состояние «Адмирала Кузнецова» после затопления плавдока 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 51 минуту назад
Представитель Центра судоремонта «Звездочка», ответственного за ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», Евгений Гладышев оценили состояние корабля после инцидента с плавучим доком 82-го судоремонтного завода в Мурманске.
«По предварительным данным, «Адмирал Кузнецов» не поврежден, его сейчас штатно буксируют на 35-й судоремонтный завод», — сообщил Гладышев.
По его словам, более точная информация появится после завершения буксировки судна, передает ТАСС.
Тем временем источник в экстренных службах сообщил, что плавдок 82-го судостроительного завода ПД-50, в котором ремонтировался авианесущий крейсер, полностью затонул.
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