Оценено состояние «Адмирала Кузнецова» после инцидента

Судостроители оценили состояние «Адмирала Кузнецова» после затопления плавдока

«По предварительным данным, «Адмирал Кузнецов» не поврежден, его сейчас штатно буксируют на 35-й судоремонтный завод», — сообщил Гладышев.

По его словам, более точная информация появится после завершения буксировки судна, передает ТАСС

Тем временем источник в экстренных службах сообщил, что плавдок 82-го судостроительного завода ПД-50, в котором ремонтировался авианесущий крейсер, полностью затонул.