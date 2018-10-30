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Названа причина затопления плавдока с «Адмиралом Кузнецовым»
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Названа причина затопления плавучего дока в Мурманске 

360tv.ru + ещё 70 5 часов назад
Причиной затопления крупнейшего в мире плавучего дока в Мурманске стало отключение насосов, вызванное скачком напряжения в электрической сети. Об этом сообщил ТАСС.
«Сейчас обстоятельства выглядят так: в ходе операции по спуску «Адмирала Кузнецова» на воду произошел скачок напряжения с берега, из-за этого встали насосы, и произошло нерасчетное погружение дока в воду», — рассказал представитель ответственного за ремонт корабля Центра судоремонта «Звездочка» Евгений Гладышев.
Он отметил, что пока нет точной информации о повреждении самого дока.
Ранее СМИ сообщали о том, что плавучий док ПД-50 затонул во время ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» на 82-м судоремонтном заводе в поселке Росляково Мурманской области.
В результате обрушения двух башенных кранов был поврежден единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов».
По предварительным данным, четыре человека были госпитализированы с обморожением, один из них также получил травму брюшной полости. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое.
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