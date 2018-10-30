Названа причина затопления плавдока с «Адмиралом Кузнецовым»

Названа причина затопления плавучего дока в Мурманске

Причиной затопления крупнейшего в мире плавучего дока в Мурманске стало отключение насосов, вызванное скачком напряжения в электрической сети. Об этом сообщил ТАСС.

«Сейчас обстоятельства выглядят так: в ходе операции по спуску «Адмирала Кузнецова» на воду произошел скачок напряжения с берега, из-за этого встали насосы, и произошло нерасчетное погружение дока в воду», — рассказал представитель ответственного за ремонт корабля Центра судоремонта «Звездочка» Евгений Гладышев.

Он отметил, что пока нет точной информации о повреждении самого дока.

Ранее СМИ сообщали о том, что плавучий док ПД-50 затонул во время ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» на 82-м судоремонтном заводе в поселке Росляково Мурманской области.

В результате обрушения двух башенных кранов был поврежден единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов».

По предварительным данным, четыре человека были госпитализированы с обморожением, один из них также получил травму брюшной полости. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое.