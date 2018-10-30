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«Адмирал Кузнецов» пострадал при ЧП с плавдоком
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«Адмирал Кузнецов» пострадал при ЧП с плавдоком 

Рамблер + ещё 114 56 минут назад
Авианосец «Адмирал Кузнецов» получил повреждения после инцидента с плавучим доком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
По словам собеседника агентства, во время вывода авианосца из дока на его палубу упал кран. В результате корпус «Адмирала Кузнецова» и палуба получили повреждения, но «жизненно важное» оборудование корабля не задето.
Названа причина затопления плавдока с «Адмиралом Кузнецовым»
По данным источника ТАСС в оперативных ведомствах, упавший кран повредил техническую зону взлетной палубы. Кран пока не поднимали.
Источника агентства в оборонно-промышленном комплексе добавил, что водолазам предстоит осмотреть корпус авианосца на наличие повреждений.
Ранее плавучий док ПД-50, который использовали для ремонта авианосца, затонул во время спуска «Адмирала Кузнецова» на воду. Причиной аварии назвали перебои с электричеством: из-за скачка напряжения отключились насосы, цистерны плавдока нештатно заполнились, и он резко погрузился в воду.
В результате аварии в воде оказались четыре работника. Их госпитализировали с переохлаждением, один из них также получил травму брюшной полости. Позже двух пострадавших отпустили домой.
С сентября «Адмирал Кузнецов» находится на плановом доковом ремонте на мурманском заводе.
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