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Владимир Бородин погиб в ДТП
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Композитор Владимир Бородин погиб в ДТП 

Рамблер + ещё 8 52 минуты назад
Автор музыки к песням «Сто дней до приказа» и «Поздний вечер в Соренто» композитор Владимир Бородин погиб в ДТП в Подмосковье, сообщает ТАСС.
Автомобиль под управлением 52-летнего композитора столкнулся с фурой в Солнечногорском районе Подмосковья.
«На светофоре в их автомобиль на полном ходу въехала фура. Владимир сегодня под утро умер в реанимации, не приходя в сознание», — рассказал соавтор Бородина поэт Николай Бирюков.
Участник сюжета "расплескалась синева" покончил с собой
В автомобиле также находились сын и невестка Бородина — он встречал их из аэропорта. Родственники композитора находятся в больнице в тяжелом состоянии.
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