Композитор Владимир Бородин погиб в ДТП

Автор музыки к песням «Сто дней до приказа» и «Поздний вечер в Соренто» композитор Владимир Бородин погиб в ДТП в Подмосковье , сообщает ТАСС

Автомобиль под управлением 52-летнего композитора столкнулся с фурой в Солнечногорском районе Подмосковья.

«На светофоре в их автомобиль на полном ходу въехала фура. Владимир сегодня под утро умер в реанимации, не приходя в сознание», — рассказал соавтор Бородина поэт Николай Бирюков.

В автомобиле также находились сын и невестка Бородина — он встречал их из аэропорта. Родственники композитора находятся в больнице в тяжелом состоянии.