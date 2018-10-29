Ещё
Сотрудник Минфина РФ ранил человека из травмата
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудник Минфина РФ ранил человека из травмата 

Рамблер + ещё 16 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве задержали чиновника Минфина, стрелявшего из травматического пистолета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомлённый источник.
Инцидент произошел 22 октября на Измайловском шоссе. По словам собеседника агентства, чиновник ранил мужчину, после чего пострадавший обратился в больницу.
Стрелявшего задержали 28 октября. Им оказался замначальника одного из департаментов Минфина. Чиновника отпустили под подписку о невыезде.
По данным «Московского комсомольца», 30-летний пострадавший и 39-летний стрелок живут в одном доме. По версии издания, между ними произошёл конфликт на бытовой почве. Пострадавший возглавляет транспортный отдел одной из коммерческих фирм. Он получил ранения грудной клетки, правого предплечья и правой бровной дуги.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прощание с Караченцовым27
Меркель решила покинуть свой пост95
Участник сюжета «расплескалась синева» покончил с собой43
Рыбин и Сенчукова сделали еще одно признание7
Запашный назвал виновных в нападении львицы на ребенка
Видео
02:41
Меркель решила покинуть свой пост
Европа В мире
04:27
Россия раскрыла план обороны от Украины и Грузии
Армия Войска
05:21
Пока вы спали: Путин в Стамбуле насторожил США
Общество
03:59
Крушение Boeing: экипаж хотел вернуться в аэропорт
Катастрофы Другое
01:40
На выборы в РФ выдвигали «мертвых душ»
Политика
00:45
В Москве горит территория бывшего завода ЗИЛ
Происшествия
00:26
Прощание с Караченцовым вызвало переполох
Шоу-бизнес
00:53
Участник сюжета «расплескалась синева» покончил с собой
Происшествия
00:53
На НТВ прокомментировали смерть своего журналиста
Происшествия
01:30
У упавшего в Индонезии самолета взорвался топливный бак
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение