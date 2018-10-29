Сотрудник Минфина РФ ранил человека из травмата

Москве задержали чиновника Минфина , стрелявшего из травматического пистолета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомлённый источник.

Инцидент произошел 22 октября на Измайловском шоссе. По словам собеседника агентства, чиновник ранил мужчину, после чего пострадавший обратился в больницу.

Стрелявшего задержали 28 октября. Им оказался замначальника одного из департаментов Минфина. Чиновника отпустили под подписку о невыезде.

По данным «Московского комсомольца», 30-летний пострадавший и 39-летний стрелок живут в одном доме. По версии издания, между ними произошёл конфликт на бытовой почве. Пострадавший возглавляет транспортный отдел одной из коммерческих фирм. Он получил ранения грудной клетки, правого предплечья и правой бровной дуги.