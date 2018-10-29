Участник сюжета «расплескалась синева» покончил с собой

Участник сюжета «расплескалась синева» погиб в Москве

Издание опубликовало скриншоты предсмертной записки, опубликованной журналистом на закрытой странице «ВКонтакте».

Развожаев попросил прощения у родителей и бабушек. Он заявил, что «остался один на один со своими мыслями в чужом городе».

Также журналист обратился к друзьям, коллегам и бывшей жене, признавшись ей в любви и попросив помочь родителям с деньгами для его «транспортировки домой в Саратов».

«Перед тем, как совершить этот поступок, я искренне раскаиваюсь перед Господом Богом. Я беру на душу грех и осознаю все последствия», — так заканчивается этот пост.

В августе прошлого года Развозжаев пострадал во время съемок репортажа о Дне ВДВ. Репортаж под названием «Расплескалась синева…» транслировался в прямом эфире НТВ. Журналист находился у фонтана в Парке Горького, когда к нему подошел по виду нетрезвый мужчина, ругавшийся матом.

На просьбу Развозжаева «помолчать» человек ударил его по лицу. Позже этого мужчину задержали и возбудили против него дело о побоях.