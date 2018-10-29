Запашный назвал виновных в нападении львицы на ребенка

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный прокомментировал инцидент с нападением львицы на ребенка под Краснодаром , отметив, что ответственность за это лежит на директоре цирка и непрофессиональном дрессировщике. Об этом сообщает НСН.

Львица из передвижного цирка напала на ребенка 28 октября во время представления в селе Успенское. Девочка сидела в первом ряду, а животное бросилось на нее через сеточное ограждение. По данным «Комсомольской правды», четырехлетняя девочка получила рваные раны лица, шеи и грудной клетки.

По мнению Запашного, речь идет о преступной халатности нескольких ответственных людей: директора и владельца цирка, а также самого дрессировщика.

«Там буквально с первых секунд понятно, что человек крайне непрофессиональный. <…> Я даже не знаю фамилию и имя этого дрессировщика. Это абсолютно неизвестный мне человек», — отметил он.

Запашный посетовал, что этот человек смог купить животное и начать с ним работать без ограничений. По его оценкам, в России есть «пару десятков» непрофессиональных дрессировщиков.

После нападения львицы следователи сообщили о задержании 51-летнего директора цирка. Он стал фигурантом дела об оказании опасной для жизни и здоровья услуги. Сейчас правоохранители выясняют, были ли у него необходимые документы.

В администрации Краснодарского края «КП» сообщили, что пострадавшая девочка находится в стабильном состоянии. Львицу, скорее всего, усыплять не будут, — ее отдадут в зоопарк.