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Найдено место крушения Boeing
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Крушение Boeing: экипаж хотел вернуться в аэропорт
Крушение Boeing: экипаж хотел вернуться в аэропорт

В Индонезии спасатели нашли место крушения пассажирского самолета 

Газета.Ru + ещё 93 3 часа назад
Представитель индонезийских экстренных служб проинформировал об обнаружении места крушения пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает Detik.
По словам источника, лайнер упал в море около побережья острова Ява. В настоящее время выясняется судьба находившихся на борту пассажиров и членов команды, а также обстоятельства авиакатастрофы.
Пассажирский Boeing потерпел крушение после взлета
Ранее поисково-спасательное агентство Индонезии проинформировало, что пропавший с радаров пассажирский Boeing 737 упал в море. Самолет вылетел из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг, расположенный на острове Банка. По уточненным данным, связь с воздушным судном была потеряна спустя 13 минут после взлета.
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