Найдено место крушения Boeing

В Индонезии спасатели нашли место крушения пассажирского самолета

Представитель индонезийских экстренных служб проинформировал об обнаружении места крушения пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает Detik.

По словам источника, лайнер упал в море около побережья острова Ява . В настоящее время выясняется судьба находившихся на борту пассажиров и членов команды, а также обстоятельства авиакатастрофы.

Ранее поисково-спасательное агентство Индонезии проинформировало, что пропавший с радаров пассажирский Boeing 737 упал в море. Самолет вылетел из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг, расположенный на острове Банка. По уточненным данным, связь с воздушным судном была потеряна спустя 13 минут после взлета.