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Рэпера Гуфа избили в центре Москвы
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Рэпера Гуфа избили в центре Москвы 

Рамблер 30 минут назад
Полиция проводит проверку по факту избиения в центре Москвы российского рэп-исполнителя Гуфа — Алексея Долматова. По последним сведениям, рэпер отдыхал в одном из ресторанов в районе Таганки, об этом Гуф рассказал на своей странице в социальной сети, опубликовав видео со своими впечатлениями от заведения. Охранники ресторана сообщили, что никакой драки в помещении не было. Более того, мужчины рассказали, что покидая ресторан, артист сфотографировался на память с одним из них, и никаких побоев на рэпере они не заметили. Известно также, что Алексей Долматов явился в отделение полиции в сопровождении певицы Кэти Топурии и написал на обидчиков заявление.
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