Число жертв непогоды в Италии возросло до девяти человек

Число погибших из-за непогоды, которая обрушилась в эти дни на Италию , достигло девяти человек, сообщили во вторник представители национальной службы Гражданской обороны и правоохранительных органов

Минувшей ночью в североитальянской области Трентино-Альто-Адидже вырванное порывом ветра дерево задавило молодого волонтера, который помогал пожарным ликвидировать последствия разбушевавшейся стихии. Утром в горной долине Валь-ди-Соле в этой же области спасатели обнаружили тело женщины, которую смыло бурным потоком местной реки Меладрио, вышедшей из берегов в результате ливневых дождей. 63-летний серфист разбился о скалы в море близ Римини из-за внезапно налетевшего порыва ветра.

В понедельник вечером сообщалось о гибели шести итальянцев. В провинции Фрозиноне двое мужчин были раздавлены крупным деревом, которое рухнуло на их автомобиль. 21-летний юноша был убит упавшим деревом в Неаполе . Такая же смерть настигла жителя города Фелтре в североитальянской области Венето. В городе Террачина в столичной области Лацио сильный ветер вырвал с корнем несколько вековых сосен, одно из деревьев рухнуло на проезжавший мимо автомобиль. В результате находившийся в нем мужчина скончался. В североитальянской провинции Савона погибла 88-летняя женщина, на голову которой упал металлический фрагмент осветительной конструкции, сорванный сильным порывом ветра. Кроме того, еще одни человек пока числится пропавшим без вести в области Калабрия на юге страны.

Непогода обрушилась в воскресенье на многие районы Италии. По указанию национальной службы Гражданской обороны "красный" (высший) уровень метеоопасности в понедельник был объявлен в пяти северных областях страны — Лигурии, Ломбардии, Трентино-Альто-Адидже, Венето и Фриули-Венеция-Джулии. Ливневые дожди и сильный, порывистый ветер были зарегистрированы в понедельник также во многих городах центральной и южной Италии. Приостанавливалось движение по некоторым автострадам, серьезные проблемы наблюдались в функционировании транспортной системы страны.

Особое беспокойство властей вызывает сейчас ситуация в Венето, где по распоряжению президента области Луки Дзайа было объявлено кризисное положение, и в Лигурии, где скорость ветра достигала 160 км в час. В этих областях в результат обрыва линий электропередачи без электричества в общей сложности остались около 300 тысяч человек.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в связи с непогодой дал в понедельник распоряжение о мобилизации всех сил национальной службы Гражданской обороны. МВД Италии разослало всем префектам циркуляр, в котором им предлагалось рассмотреть целесообразность закрытия детских и государственных учреждений. Во вторник школы закрыты во многих итальянских городах, в частности, в Риме, Неаполе и Генуе.