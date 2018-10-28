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В Грузии произошло землетрясение
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В Грузии произошло землетрясение 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В воскресенье в Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,3, эпицентр находился в 2 километрах от города Боржоми на глубине 11 км.
Об этом сообщает «Интерфакс».
В воскресенье в Грузии проходят выборы президента.
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