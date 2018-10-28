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В Грузии произошло землетрясение
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В Грузии произошло землетрясение
Деловая газета «Взгляд»
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ещё 3
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
В воскресенье в
Грузии
произошло землетрясение магнитудой 4,3, эпицентр находился в 2 километрах от города Боржоми на глубине 11 км.
Об этом сообщает «Интерфакс».
В воскресенье в Грузии проходят выборы президента.
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