Ещё
В Туапсе восстановлено водоснабжение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Туапсе восстановлено водоснабжение 

ТАСС + ещё 28 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Система водоснабжения в Туапсе, которая была повреждена во время сильной непогоды в Краснодарском крае, восстановлена, в дома горожан постепенно подается вода. Об этом ТАСС сообщил глава Туапсинского района Анатолий Русин.
"Воду дали. Открыли постоянную систему водоснабжения, сейчас она наполняется водой. По тому, что я вижу — многие уже получили", — сказал Русин.
Он уточнил, что первое время воду пить не рекомендуется: ее проверяет Роспотребнадзор, и пока ведомство не выдало заключения о ее безопасности.
Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней, которые прошли 24 октября, был поврежден магистральный водовод, от которого зависело водоснабжение всего Туапсе, где проживают порядка 60 тыс. человек. Восстановить его не удавалось из-за потока воды, проходящего рядом, и сложности работ.
ТАСС: последние новости
В Краснодарском крае пропали две школьницы Напавшему на синагогу в Питтсбурге может грозить смертная казнь Полиция возбудила дело в отношении водителя бизнесмена Тохтахунова за стрельбу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Участницу «Дома-2» госпитализировали после избиения113
Россия «прикрыла» Калининград загадочными «Самаркандами»777
Лавров высказался о выходе США из ракетного договора111
Опубликованы первые фото российского вертолета будущего19
Васильев резко ответил на обвинения в унижениях женщин50
Видео
07:26
Лавров высказался о выходе США из ракетного договора
Политика
04:24
Меркель по-русски спросила у Путина про пальто
В мире Статьи
02:48
Васильев резко ответил на обвинения в унижениях женщин
Шоу-бизнес
08:18
«Россия хочет от США помощи в экономике»
В мире Статьи
05:23
Николая Караченцова отпоет Патриарх Кирилл
Шоу-бизнес
03:04
США перебросили в Европу крупнейший запас боеприпасов
Армия Оружие
03:59
Период распада: Киев может потерять Закарпатье
В мире Статьи
01:09
Под покровом ночи: Гуфа избили в центре Москвы
Шоу-бизнес Статьи
02:52
Россия «прикрыла» Калининград загадочными «Самаркандами»
Армия Оружие
03:02
Во Франции усилят охрану синагог
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение