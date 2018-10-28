В Туапсе восстановлено водоснабжение

Система водоснабжения в Туапсе , которая была повреждена во время сильной непогоды в Краснодарском крае , восстановлена, в дома горожан постепенно подается вода. Об этом ТАСС сообщил глава Туапсинского района Анатолий Русин.

"Воду дали. Открыли постоянную систему водоснабжения, сейчас она наполняется водой. По тому, что я вижу — многие уже получили", — сказал Русин.

Он уточнил, что первое время воду пить не рекомендуется: ее проверяет Роспотребнадзор , и пока ведомство не выдало заключения о ее безопасности.

Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней, которые прошли 24 октября, был поврежден магистральный водовод, от которого зависело водоснабжение всего Туапсе, где проживают порядка 60 тыс. человек. Восстановить его не удавалось из-за потока воды, проходящего рядом, и сложности работ.