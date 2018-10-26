Найден подозреваемый в рассылке бомб по США

Министерство юстиции США подтвердило информацию о задержании подозреваемого в рассылке бомб по почте, передает RT.
«Мы можем подтвердить, что один человек находится под стражей. Мы проведем в Министерстве юстиции пресс-конференцию в 14:30 (21:30 мск)», — написала в твиттере официальный представитель Минюста Сара Исгур-Флорес.
Ранее в американских СМИ появились сообщения о поимке подозреваемого в рассылке взрывных устройств американским политикам.
Всего за последние дни было перехвачено 12 посылок с взрывными устройствами. Посылки были адресованы, в частности, бывшим президентам США Бараку Обаме и Биллу Клинтону, миллиардеру Джорджу Соросу, бывшему генпрокурору Эрику Холдеру, актеру Роберту де Ниро и экс-директору ЦРУ Джо Байдену.