16 лет трагедии

16 лет теракту на Дубровке

26 октября 2002 года состоялся штурм захваченного террористами Театрального центра на Дубровке, в котором находились более 700 заложников.

Операцию по спасению заложников на мюзикле «Норд-Ост», несмотря на количество погибших, ветераны спецслужб, чиновники и государственные СМИ нередко называют самой успешной. Штурм начали ранним утром 26 октября 16 лет назад. В здание пустили газ, боевиков ликвидировали, большинство людей эвакуировали, но 130 человек, включая детей, спасти не удалось.

Напомним, что вечером 23 октября 2002 года 40 террористов ворвались в здание театрального центра в Москве, захватив в заложники 914 участников и зрителей мюзикла "Норд-Ост". Террористы потребовали вывода российских войск из Чечни.

Утром 26 октября через вентиляцию в зал начали закачивать усыпляющий газ. В результате штурма были уничтожены все боевики.

После завершения операции взрывотехники изъяли из ДК 30 взрывных устройств, 16 гранат Ф-1 и 89 самодельных ручных гранат. Общий тротиловый эквивалент взрывчатки составил более 110 кг.