Стрелок из Керчи смоделировал преступление в компьютерной игре

На флешке, найденной у стрелка из Керчи Владислава Рослякова , обнаружили фотоколлаж: студент наложил на скриншот игры Doom изображения коридоров и классов колледжа. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, правоохранители назначили экспертизу, которая должна установить, руководствовался ли Росляков этим коллажем при нападении.

Следователи изучили интернет-контакты Рослякова и выяснили, что он посещал сайты, где собирались поклонники серийных убийц и неонацисты. При этом Рослякова также называют анархистом и поклонником панк-рока.

Среди его запросов в поисковиках оказались «дробовик», «террор», «террорист», «Сайга», «охолощенный, переоборудование». Также он искал видео казней, совершенных террористами.

По версии следствия, он играл в Doom и другие шутеры с украинскими экстремистами, переписывался с ними и задавал вопросы об изготовлении бомб.

Отец одногруппника Рослякова Игорь Парасич отметил, что в 2017 году молодой человек распылил в учебном корпусе перечный баллончик, тогда его чуть не выгнали, но пожалели.

Семнадцатого октября в политехническом колледже Керчи было совершено массовое убийство. По версии следствия, 18-летний студент Владислав Росляков устроил взрыв в здании, а затем открыл огонь из ружья по учащимся и преподавателям. После этого нападавший покончил с собой.

Жертвами стрелка стали 15 учащихся и пять сотрудников колледжа. В больницах побывали более 50 пострадавших. СМИ писали, что в рюкзаке Рослякова нашли флешку со скриншотами из игры Doom, снимками колледжа и сотней инструкций для изготовления взрывчатки. Также сообщалось, что перед нападением Росляков закопал на пустыре некий сейф. Также на пустыре нашли сожженную Библию, личные вещи молодого человека и нож.