Здание редакции CNN снова эвакуировали

Здание Time Warner в Нью-Йорке , где располагается офис телеканала CNN , снова эвакуировали — спустя сутки после обнаружения там подозрительного предмета. Об этом сообщает телеканал CBS, который ведет прямую трансляцию с места событий.

По его данным, речь опять же идет о подозрительном предмете, обнаруженном на третьем этаже здания. На месте работает команда саперов нью-йоркской полиции.

В твиттере ведомства подтвердили эвакуацию здания из-за обнаруженных бесхозных предметов. Там пообещали предоставить всю информацию позднее.