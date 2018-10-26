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Здание редакции CNN снова эвакуировали
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Здание редакции CNN снова эвакуировали 

Газета.Ru + ещё 38 3 часа назад
Здание Time Warner в Нью-Йорке, где располагается офис телеканала CNN, снова эвакуировали — спустя сутки после обнаружения там подозрительного предмета. Об этом сообщает телеканал CBS, который ведет прямую трансляцию с места событий.
По его данным, речь опять же идет о подозрительном предмете, обнаруженном на третьем этаже здания. На месте работает команда саперов нью-йоркской полиции.
В твиттере ведомства подтвердили эвакуацию здания из-за обнаруженных бесхозных предметов. Там пообещали предоставить всю информацию позднее.
Накануне американские правоохранители изъяли десять подозрительных посылок, отправленных ряду американских политиков и общественных деятелей. Подозрительные посылки также пришли в офис CNN и в ресторан актера Роберта Де Ниро.
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