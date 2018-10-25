Кубань под водой: стихия забирает жизни

Наводнение на Кубани унесло жизни как минимум двух человек. Тела мужчины и женщины были найдены в одном из затопленных ливнем населенных пунктов Краснодарского края . Из-за паводка без электричества остались порядка 10 тыс. человек, более 22 тыс. зданий находятся в зоне подтопления. Десятки людей остаются на вокзалах в ожидании возобновления движения поездов, которое было прервано накануне.

В результате проливных дождей на Кубани погибли два человека. Тела мужчины и женщины были обнаружены в одном из подтопленных ливнем населенных пунктов Краснодарского края. Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего. Из-за паводка также пострадали трое человек, судьба одного до сих пор неизвестна. Об этом РИА «Новости» заявил представитель экстренных служб региона.

Более 450 жителей Туапсинского и Апшеронского районов Краснодарского края были эвакуированы из-за наводнения.

«Поисковые работы во всех подтопленных населенных пунктах продолжаются», — отметили в ведомстве.

В минувшую среду на Кубани прошли сильные дожди, которые привели к наводнениям в некоторых частях региона. В связи с этим в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи был введен режим ЧС.

«Будем решать проблемы на месте. Ситуация осложняется непогодой, техника пока не может подобраться к местам разрушений», — написал он в твиттере.

Из-за обильных осадков в Краснодарском крае пострадали жители 27 населенных пунктов. В зоне подтопления оказались свыше 22 тыс. зданий — в них проживает около 72,5 тыс. людей, заявили в региональном главке МЧС. Также была нарушена работа 46 социально значимых объектов.

«Многие люди еще ночью отказывались покинуть свои дома, но сейчас на многих участках уровень воды достигает до двух метров, поэтому идет эвакуация детей, инвалидов, пожилых людей. Так, в Апшеронске двое детей сидели на крыше и звали на помощь. Их дом затопило сильно. Мы подбирались к ним на катамаране», — заявили РИА «Новости» в краснодарской краевой аварийно-спасательной службе «Кубань-СПАС».

Без электроснабжения из-за сильного дождя и ветра остались 9,7 тыс. человек, говорится в заявлении Минэнерго России . В ведомстве отметили, что с утра 25 октября в результате паводка происходят отключения в электрических сетях 110 кВ, а также массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ. К восстановительным работам привлечены 88 человек и 28 единиц техники.

Накануне циклон разрушил 20-метровый участок федеральной трассы А-147 «Джубга — Сочи». В результате движение было приостановлено.

«Разрушено дорожное полотно, размыта одна из опор», — сообщили в администрации.

25 октября дорожники приступили к ликвидации последствий подтопления на трассе. Об этом заявили в пресс-службе Росавтодора. На данный момент специалисты устанавливают ограждающие конструкции из сборных бетонных изделий. В ликвидации последствий ЧС принимают участие 20 единиц техники, в числе которых два крана, экскаватор, фронтальный погрузчик, манипулятор и самосвалы.

Из-за удара стихии также пострадали населенные пункты Марьино, Наджиго, Калеж и Лыготх — их полностью отрезало от прибрежной части.

«В Марьино смыло временный проезд на краевой дороге, специалисты пока не могут приступить к восстановительным работам из-за высокого уровня воды. Около 300 метров дорожного полотна смыло на дороге в населенный пункт Наджиго. Подмыло мост, через который пролегает дорога к аулам Калеж и Лыготх», — сообщили в сочинской администрации.

Вечером 24 октября стихия разрушила единственный проезд, который связывал село Цыпка и поселок Кирпичный Туапсинского района. «У нас ужасная обстановка. Мы сейчас находимся в таком шоке от того, что люди не могут нам приехать и помочь. Поехать элементарно за водой не можем, потому что дорога обвалена», — заявила телеканалу «360» местная жительница Роза.

Она отметила, что у жителей Цыпки нет света, воды, электричества и даже мобильной связи.

«Деревья валились один за одним. Четыре фуры плыло. Брат говорит, два человека плыло, за бревна держались», — поделилась женщина.

По данным МЧС, из-за удара стихии в Туапсинском районе было нарушено железнодорожное сообщение. Задержаны 25 поездов. Замглавы ведомства Виктор Яцуценко поручил организовать перевозку пассажиров, рейсы которых были задержаны.

«На сегодняшний день очень важно мобилизовать все силы, чтобы во взаимодействии с железными дорогами усилить автобусную группировку, наладить график и проводить мероприятия, связанные с перевозкой пассажиров в переформированные составы для дальнейшей отправки», — заявил чиновник на селекторном совещании.

По данным ТАСС, залы ожидания на вокзале «Краснодар-1» заполнены людьми, которые сидят на сумках и на полу в ожидании своих поездов. При этом сроки прибытия составов пока не указаны.

«Мы в поезде Новосибирск — Адлер с 4 часов предыдущего дня стоим под Туапсе. Проводники говорят: мы стоим в безопасном месте, и больше никто ничего не говорит — «не знают». Половина нашего вагона едет на короткое расстояние, и еду особо никто не брал, хорошо, что те люди, которые едут на дальние расстояния, предлагают еду», — написала Ксений Жук в социальной сети «Вконтакте».

«Я сейчас в поезде Красноярск-Адлер, тоже стоим в Горячем ключе уже 6-й час. Экономим электричество. Начальник поезда просто объявил, что не поедем, пока не откроют дорогу», — рассказала Эльвира Ярахмедова.

Синоптики сообщили, что обильные ливни в Краснодарском крае продлятся до 26 октября. Кроме того, в регионе ожидаются грозы, град и шквалистый ветер со скоростью до 22 м/с. В горных зонах Кубани возможен сход селей, а над морем специалисты не исключают образования смерчей.