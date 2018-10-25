У летевшего из Москвы «Боинга» треснуло стекло

В «Домодедово» самолет экстренно приземлился из-за трещины в стекле

"Воздушное судно выполняло рейс из Москвы в Махачкалу. На борту находились 165 человек, в том числе 158 пассажиров. Компания — "Аэрофлот"", — сказал собеседник агентства.

По его словам, командир самолета решил выполнить экстренную посадку после того, как заметил образовавшуюся трещину на стекле. Обстоятельства инцидента выясняются.