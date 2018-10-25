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У летевшего из Москвы «Боинга» треснуло стекло
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В «Домодедово» самолет экстренно приземлился из-за трещины в стекле 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Фото: © AP Photo / ANDRE PENNER
Пассажирский самолет Boeing 737 "Аэрофлота" в четверг днем выполнил экстренную посадку в московском аэропорту "Домодедово" из-за трещины на стекле, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Воздушное судно выполняло рейс из Москвы в Махачкалу. На борту находились 165 человек, в том числе 158 пассажиров. Компания — "Аэрофлот"", — сказал собеседник агентства.
По его словам, командир самолета решил выполнить экстренную посадку после того, как заметил образовавшуюся трещину на стекле. Обстоятельства инцидента выясняются.
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