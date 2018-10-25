Ещё
В Сочи обвалился мост на федеральной трассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москвичам пообещали два месяца тьмы
Москвичам пообещали два месяца тьмы

В Краснодарском крае обвалился участок моста на федеральной трассе 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Автомобильное сообщение на федеральной трассе А-147 Джубга-Сочи прервано из-за повреждения 20-метрового участка автодорожного моста через реку Макопсе, сообщает ФКУ Упрдор "Черноморье".
По информации "Черноморья", в результате разгула стихии прервано автомобильное сообщение на федеральной автодороге А-147 Джубга — Сочи.
"В результате аномального паводка на реке Макопсе в Лазаревском районе Сочи произошло повреждение подхода автодорожного моста: разрушен 20-метровый участок федеральной трассы. Данный размыв привел к чрезвычайной ситуации — прекращению автомобильного сообщения между городом Туапсе и большей частью Лазаревского района. Это обусловлено фактической безальтернативностью проезда на данном участке в границах населенного пункта Макопсе", — сообщили в пресс-службе дорожного учреждения.
Названо число жертв стихии на Кубани
Отмечается, что дорожники приступят к ликвидации последствий стихии одновременно с окончанием обильных осадков и понижением уровня воды в реке.
"Сейчас, в условиях непрекращающегося паводка, проведение работ невозможно. В настоящее время в районе ЧС идет сосредоточение необходимых сил и средств, осуществляется подвоз материалов. Пострадавших в результате повреждения подхода к мосту через реку Макопсе — нет", — сообщили в пресс-службе дорожного учреждения.
Уточняется, что на всей территории Сочи и Туапсинского района продолжает действовать штормовое предупреждение.
Последние новости
Шойгу раскрыл тайный замысел Запада: что хотят сделать с Россией Тимошенко рассказала о будущем Донбасса Рогозин прокомментировал заявление Могерини о "европейском" море
Комментарии118
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На турецком курорте сильно избили жительницу Казани1
Европарламент приготовил резолюцию по Азовскому морю40
Москвичам пообещали два месяца тьмы6
Голый мужчина прополз по вестибюлю московского метро21
«С какого бодуна»: Моргунова о беспробудном пьянстве19
Видео
00:41
В Сочи обвалился мост на федеральной трассе
Происшествия
04:37
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок
Происшествия Статьи
02:56
«Быстро и эффективно»: Путин пообещал зеркальный ответ США
Политика Армия
01:28
Задержана мать найденного в Щелкове ребенка
Криминал Происшествия
00:09
Голый мужчина прополз по вестибюлю московского метро
Происшествия
02:36
Москвичам пообещали два месяца тьмы
Новости Москвы Погода
00:40
Инцидент с Су-24 и другие события дня
В мире
01:36
Плывущие по улицам Туапсе машины сняли на видео
Происшествия
04:47
Мать керченского стрелка перестала ходить на работу
Общество
00:57
Лобода перенесла срочную операцию
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение