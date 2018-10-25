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Сотрудники ФСБ смогли предотвратить теракт
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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Хабаровском крае‍ 

РИА Новости + ещё 22 1 час назад
В Хабаровском крае предотвращен теракт, который планировался на одном из социальных объектов Николаевска-на-Амуре, подтвердили РИА Новости в региональном УФСБ.
Источник в экстренных службах Дальнего Востока уточнил, что в подготовке преступления обвиняется ранее судимый житель этого города.
Фигурант дела арестован, ему предъявлено обвинение по нескольким статьям, в их числе "приготовление взрывчатых веществ" и "оправдание терроризма".
У обвиняемого изъяли самодельное взрывное устройство.
Дело в суд пока не направлялось, следствие продолжается, в настоящее время проверяются все связи злоумышленника.
По словам источника в правоохранительных органах края, "факт пресечения угрозы теракта произошел давно".
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