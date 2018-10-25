Сотрудники ФСБ смогли предотвратить теракт

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Хабаровском крае‍

Источник в экстренных службах Дальнего Востока уточнил, что в подготовке преступления обвиняется ранее судимый житель этого города.

Фигурант дела арестован, ему предъявлено обвинение по нескольким статьям, в их числе "приготовление взрывчатых веществ" и "оправдание терроризма".

У обвиняемого изъяли самодельное взрывное устройство.

Дело в суд пока не направлялось, следствие продолжается, в настоящее время проверяются все связи злоумышленника.

По словам источника в правоохранительных органах края, "факт пресечения угрозы теракта произошел давно".