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Умер советский писатель Анатолий Гладилин
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Умер советский писатель Анатолий Гладилин 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Известный советский писатель-диссидент Анатолий Гладилин скончался на 84-м году жизни, пишет газета "Культура".
Сообщается, что он умер в Париже, где прожил последние 42 года. Причины смерти не называются.
Во времена СССР Анатолий Гладилин работал заведующим отделом литературы и искусства в газете "Московский комсомолец", а затем редактором на киностудии имени Горького.
В 1956 году он написал повесть "Хроника времен Виктора Подгурского", которая вызвала широкий резонанс в советском обществе. Гладилин был критиком власти, из-за чего был вынужден в 1976 году вместе с семьей эмигрировать во Францию.
В Париже он написал такие известные произведения, как "ФССР. Французская Советская Социалистическая республика", "Жулики, добро пожаловать в Париж!", "Улица генералов".
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