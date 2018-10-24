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СК объявил о масштабных следственных действиях в Сочи
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СК объявил о масштабных следственных действиях в Сочи 

RT на русском + ещё 17 3 часа назад
Фото: © sledcom.ru
В Сочи проводятся масштабные следственные действия в рамках уголовных дел о коррупции, заявили в пресс-службе СК России.
«Сотрудники Следственного комитета России проводят масштабные следственные действия в Сочи в рамках уголовных дел, возбуждённых по коррупционным преступлениям», — приводит РИА Новости сообщение.
На сайте ведомства говорится о возбуждении дела в отношении замглавы администрации Сочи Ивана Бомбергера.
Его подозревают в превышении должностных полномочий. Следствие считает, что он без «достаточных правовых оснований» выдал разрешение на строительство жилого комплекса в границах охранной зоны линии электропередач, тем самым создав «угрозу возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера».
Кроме того, возбуждено дело в отношении бывшего первого заместителя главы администрации города Мугдина Чермита, который, как считается, «необоснованно выдал разрешение на ввод в эксплуатацию» многоквартирного дома, подлежащего сносу.
Также фигурантом дела о халатности стал директор департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства городской администрации Владимир Малов.
Как подчёркивается, все уголовные дела возбуждены на основании материалов следствия и информации, предоставленной управлением ФСБ по региону, а также органами прокуратуры.
Ранее в администрации Сочи сообщили о задержании Бомбергера и Малова.
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