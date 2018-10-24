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Названа стоимость проданного Рослякову ружья
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Названа стоимость ружья стрелка из Керчи 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Студент Владислав Росляков, устроивший нападение на колледж в Керчи, купил свое оружие за 19 тысяч рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на источник в Росгвардии.
По данным собеседника издания, Росляков приобрел в магазине «Оружейник» помповое охотничье ружьё 12-го калибра Hatsan и 25 патронов к нему. Затем он посетил другой магазин и купил еще сотню патронов с картечью.
В «Оружейнике» заявили, что ружье стоило 19,5 тысячи рублей, передает «Взгляд» со ссылкой на РИА Новости. По словам сотрудников магазина, Hatsan — самое популярное ружье среди людей, занимающихся спортивной стрельбой.
По данным Life, продавец «Оружейника» засомневался, что 18-летний Росляков имеет настоящее разрешение на оружие. Он позвонил в керченский отдел Лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, чтобы проверить документы покупателя. Там подтвердили, что у молодого человека действительно есть лицензия.
Семнадцатого октября в политехническом колледже Керчи было совершено массовое убийство. По версии следствия, Росляков устроил взрыв в здании, а затем открыл огонь из ружья по учащимся и преподавателям. После этого нападавший покончил с собой.
Жертвами стрелка стали 15 учащихся и пять сотрудников колледжа. В больницах побывали более 50 пострадавших.
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