Названа стоимость проданного Рослякову ружья

Названа стоимость ружья стрелка из Керчи

Студент Владислав Росляков , устроивший нападение на колледж в Керчи , купил свое оружие за 19 тысяч рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на источник в Росгвардии.

По данным собеседника издания, Росляков приобрел в магазине «Оружейник» помповое охотничье ружьё 12-го калибра Hatsan и 25 патронов к нему. Затем он посетил другой магазин и купил еще сотню патронов с картечью.

В «Оружейнике» заявили, что ружье стоило 19,5 тысячи рублей, передает «Взгляд» со ссылкой на РИА Новости . По словам сотрудников магазина, Hatsan — самое популярное ружье среди людей, занимающихся спортивной стрельбой.

По данным Life, продавец «Оружейника» засомневался, что 18-летний Росляков имеет настоящее разрешение на оружие. Он позвонил в керченский отдел Лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, чтобы проверить документы покупателя. Там подтвердили, что у молодого человека действительно есть лицензия.

Семнадцатого октября в политехническом колледже Керчи было совершено массовое убийство. По версии следствия, Росляков устроил взрыв в здании, а затем открыл огонь из ружья по учащимся и преподавателям. После этого нападавший покончил с собой.

Жертвами стрелка стали 15 учащихся и пять сотрудников колледжа. В больницах побывали более 50 пострадавших.