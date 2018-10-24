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Самолет времен Второй мировой рухнул в Калифорнии
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Самолет времен Второй мировой войны рухнул на шоссе в Калифорнии 

ТК «Звезда» + ещё 9 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Пилот направлялся на полетную тренировку, но не достиг места назначения по непонятной причине.
Самолет времен Второй мировой упал на оживленную автостраду в Калифорнии. Инцидент произошел во вторник, 23 октября.
Немецкий Focke-Wulf Fw 190 рухнул на шоссе в Агура-Хиллз. Пилоту сразу же помогли выбраться из самолета, сообщается, что он не пострадал. Автомобили, двигающиеся по дороге, также не были задеты. Пилот направлялся на полетную тренировку, но не достиг места назначения. Что послужило причиной падения, ему неизвестно.
Упавший «Фокевульф» был одним из членов эскадрильи, участвующей в авиа-шоу и памятных мероприятиях для ветеранов.
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