В Германии рухнуло колесо обозрения

Пятеро детей пострадали в результате поломки небольшого колеса обозрения на юго-западе страны, которое затем упало, сообщает РИА «Новости»

В четырех кабинках колеса обозрения диаметром около четырех метров находились восемь детей от 1,5 до 8 лет, когда оно рухнуло. В результате дети получили легкие травмы. Их доставили в больницу для осмотра.

По предварительным данным, причиной инцидента стала остановка вала колеса. Полиция проводит расследование происшествия.