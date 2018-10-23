Троих российских депутатов обвинили в 14 убийствах

В Сибири троих депутатов обвинили в убийствах 14 человек из 90-х

В Сибири троих депутатов — двоих действующих и одного бывшего — обвинили в причастности к 14 убийствам, совершенным с 1995 по 2000 год. Об этом во вторник, 23 октября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах

«На минувшей неделе правоохранительные органы задержали депутата городской думы Читы Алексея Г. и бывшего депутата читинской облдумы Дмитрия Н. По данным следствия, они входили в оргпреступное сообщество (ОПС) "Ключевские" и причастны к убийствам 12 человек, совершенным с 1995 по 2000 год», — сказал источник.

Задержанные дали показания на 49-летнего Александа П. — депутата Думы города Иркутск. По их словам, он причастен к убийствам двух членов ОПС «Ключевские», совершенным в 1997 году. 18 октября Александра П. задержали, доставили в Читу и предъявили обвинение в убийстве двух человек. По ходатайству следствия, до суда обвиняемого заключили под стражу.

«По данным следствия, Александр П. — активный участник одного из читинских ОПС. Помимо двух убийств, которые ему уже инкриминируют, он подозревается в причастности к еще трем убийствам и серии других тяжких преступлений, в том числе вымогательству и похищению человека», — отметил источник.

По его словам, обвиняемый находился в поле зрения правоохранительных органов давно, однако, доказательства его вины появились лишь сейчас. В начале «нулевых» он перебрался из Читы в Иркутск, где также занимался преступной деятельностью.