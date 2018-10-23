Нашли на стоянке: кто убил 12-летнюю девочку

Чите обнаружили тело школьницы, пропавшей на минувшей неделе. Останки были найдены на автостоянке, недалеко от того места, где ранее задержали 45-летнего подозреваемого в убийстве ребенка. Предполагаемый убийца своей вины не признает, но, как утверждают следователи, у них есть необходимые доказательства его причастности к преступлению.

В Чите на автостоянке обнаружили тело пропавшей 19 октября 12-летней девочки, сообщили в краевом ГУ МВД

Автостоянка, на которой были найдены останки ребенка, находится недалеко от места, где ранее полиция вместе с Росгвардией задержала подозреваемого в убийстве школьницы. Им оказался 45-летний мужчина, который жил и работал на территории этой стоянки.

Между тем следователи вместе с полицией уже провели обыски в его жилище и нашли доказательства его причастности к преступлению.

«Подозреваемый пока не признает вину, но у следствия достаточно улик. Мы сегодня (23 октября — «Газета.Ru») планируем предъявить ему обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения», — подчеркнул Марков.

Представитель регионального управления СК также уточнил, что задержанный ранее был судим за изнасилование.

12-летняя девочка пропала 19 октября по пути в школу. После ее исчезновения правоохранители возбудили уголовное дело по п. «в», ч. 2 ст.105 УК («убийство малолетнего»). Его направили в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК РФ. В поисках пропавшего ребенка приняли участие более тысячи человек, в числе которых волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.

Случаи, когда пропавших детей находят мертвыми, отнюдь не редки. В прошлом месяце, 19 сентября, в Оренбурге ученик шестого класса ребенок вечером не вернулся из школы. Информацию о его исчезновении распространили вечером в социальных сетях родственники мальчика — они призвали оренбуржцев помочь им найти 12-летнего ребенка. Своими силами родителям сына найти не удалось, поэтому они обратились в полицию и к волонтерам. Через некоторое время полицейские обнаружили пропавшего мальчика мертвым.

Еще летом, 22 июля, недалеко от железнодорожного вокзала в Серпухове пропала пятилетняя девочка. На следующий день в этом районе обнаружили спортивную сумку с телом ребенка.

И хотя видимых следов насилия на теле погибшей не обнаружили, следователи все же предполагают, что девочку убили.

«По данному факту следственными органами СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ «убийство малолетнего», — уточнили в сообщении на сайте Следкома.

Следователям удалось установить, что девочка пропала 22 июля с детской площадки дома, в котором проживала в многодетной семье из Таджикистана.

Как сообщил «МК» со ссылкой на информированные источники, мать девочки в момент ее исчезновения была с младшим ребенком в песочнице, поэтому не уследила за дочерью, катавшейся на самокате.

По данным волонтерского поискового отряда, принимавшего участие в поисках девочки, она пропала из виду примерно в 16.00. В полицию Серпухова обратились соседи семьи, поскольку родители ребенка не говорят по-русски.

Подозреваемым в убийстве по этому делу проходит 27-летний сосед семьи девочки, который проживает на первом этаже. По одной из версий, выдвигаемой следователями, он мог заманить катавшуюся по двору девочку игрушкой. Есть также предположение, что ребенка могла оставить во дворе без присмотра бабушка, торопившаяся в магазин.

Еще один жуткий случай произошел за неделю до этого в Челябинской области.

В реке недалеко от поселка Туктубаево Сосновского района обнаружили мертвым пропавшего мальчика, у которого были ДЦП и аутизм.

Останки помогли обнаружить кинологи. Признаков насильственной смерти на теле погибшего не оказалось, но СК все же квалифицировал произошедшее как «убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». По соответствующей статье УК РФ было возбуждено уголовное дело. К ответственности также могут привлечь и родителей ребенка.