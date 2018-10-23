Названа главная цель керченского стрелка

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Очевидцы рассказали об основной цели керченского стрелка 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Свидетели и родственники погибших в трагедии в Керчи считают, что нападавший искал директора колледжа Ольгу Гребенникову и, не найдя ее, начал стрелять во всех подряд.
Мать погибшего Александра Лазарева рассказала, что встретилась с директором в морге на опознании сына, и та сказала ей, что тоже могла быть в числе погибших. «А она и должна была быть», — цитирует мать мальчика РЕН ТВ.
«Дети директора никогда не любили. Мы, родители, думали, что просто это была детская нелюбовь к руководителю. В причинах не разбирались», — сказала Лазарева.
Очевидцы рассказывают, что Росляков в первую очередь направился в кабинет директора, потом начал искать ее в других комнатах. Но не нашел, и тогда стал стрелять во всех встречных.
Гребенниковой не было в тот момент в колледже, так как за полчаса до этого она уехала по делам.
В отношении нее может быть возбуждено уголовное дело о халатности.
В понедельник в Крыму сняли режим чрезвычайной ситуации, объявленный после трагических событий в Керчи.
В минздраве Крыма сообщали, что в больницах находятся 50 пострадавших от нападения на политехнический колледж в Керчи.
17 октября студент Владислав Росляков устроил бойню и подорвал бомбу в керченском колледже, молодой человек планировал нападение с 2017 года.
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