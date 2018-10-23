Названа главная цель керченского стрелка

Очевидцы рассказали об основной цели керченского стрелка

Свидетели и родственники погибших в трагедии в Керчи считают, что нападавший искал директора колледжа Ольгу Гребенникову и, не найдя ее, начал стрелять во всех подряд.

Мать погибшего Александра Лазарева рассказала, что встретилась с директором в морге на опознании сына, и та сказала ей, что тоже могла быть в числе погибших. «А она и должна была быть», — цитирует мать мальчика РЕН ТВ

«Дети директора никогда не любили. Мы, родители, думали, что просто это была детская нелюбовь к руководителю. В причинах не разбирались», — сказала Лазарева.

Очевидцы рассказывают, что Росляков в первую очередь направился в кабинет директора, потом начал искать ее в других комнатах. Но не нашел, и тогда стал стрелять во всех встречных.

Гребенниковой не было в тот момент в колледже, так как за полчаса до этого она уехала по делам.

В отношении нее может быть возбуждено уголовное дело о халатности.

В понедельник в Крыму сняли режим чрезвычайной ситуации, объявленный после трагических событий в Керчи.

минздраве Крыма сообщали, что в больницах находятся 50 пострадавших от нападения на политехнический колледж в Керчи.