Россияне устроили поножовщину в Антарктиде

Инженер из Петербурга напал с ножом на сварщика из Тихвина на российской антарктической станции «Беллинсгаузен».
Инцидент в столовой станции «Беллинсгаузен», находящейся на острове Кинг-Джордж, произошел 9 октября, сообщают «Невские новости».
Инженер «Арктического и Антарктического научно-исследовательского института» 1963 года рождения поссорился со сварщиком, который работает в том же институте.
Инженер ударил сварщика ножом, пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в клинику Чили. Врачи диагностировали у пострадавшего проникающее колото-резаное ранение грудной клетки.
Полицейские задержали нападавшего, возбуждено уголовное дело.