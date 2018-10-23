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Подросток голыми руками отбил мать от насильника
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Подросток голыми руками отбил мать от насильника 

Lenta.ru + ещё 1 7 часов назад
Фото: Robinson Police
В США 15-летний подросток остановил изнасилование своей матери, поймав нападавшего и удержав его до приезда полиции. Об этом сообщает Waco Tribune-Herald.
37-летний Джон Уэйн Моррис (John Wayne Morris) проник в дом жертвы посреди ночи через незакрытое окно. По данным начальника отдела полиции в Робинсоне, штат Техас, нападавший пригрозил хозяйке дома изнасилованием и убийством ее детей.
«Моррис утверждал, что за детьми женщинами кто-то следит и этот кто-то может их убить. Она заявила, что не сопротивлялась, поскольку боялась за своих детей», — рассказал полицейский.
15-летний сын пострадавшей ворвался в спальню и стащил с нее Морриса. Подросток удерживал его, пока братья и сестры вызывали полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили двух детей у дома и подростка в спальне, который продолжал держать незнакомца за шею.
Позднее пострадавшая американка рассказала, что проснулась от того, что некий мужчина залез на нее и прижал за плечи к кровати. Она успела закричать, но затихла, как только злоумышленник пригрозил ее детям смертью.
Моррису грозит тюремное заключение. Его обвиняют в проникновении в чужое жилье и попытке совершить сексуальное насилие.
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