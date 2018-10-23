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Велосипедный вор сознался в серии убийств
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Велосипедный вор сознался в серии убийств 

News.ru 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Мужчина, задержанный за кражу велосипеда, признался заодно и в семи убийствах в Москве. Об этом он сообщил на допросе в полиции.
Задержали 29-летнего вора на юго-западе столицы. Полицейские, однако, не спешат верить новоявленному душегубу и проверяют его причастность к заявленным преступлениям, сообщает РИА Новости.
В отношении мужчины возбуждено пока только дело за кражу.
«В настоящее время полицейские проверяют задержанного на причастность к совершению иных, в том числе особо тяжких преступлений», — приводит издание слова сотрудника пресс-службы столичного ГУ МВД.
Ранее News.ru сообщал, что в Волоколамском районе Московской области полиция задержала «голодного» грабителя. Мужчина проникал в частные дома в одном из дачных посёлков и забирал всё содержимое холодильников.
При этом злоумышленник не проявлял никакого интереса к драгоценностям, бытовой технике и деньгам, которые могли храниться в помещениях.
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