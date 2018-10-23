Велосипедный вор сознался в серии убийств

Мужчина, задержанный за кражу велосипеда, признался заодно и в семи убийствах в Москве . Об этом он сообщил на допросе в полиции.

Задержали 29-летнего вора на юго-западе столицы. Полицейские, однако, не спешат верить новоявленному душегубу и проверяют его причастность к заявленным преступлениям, сообщает РИА Новости

В отношении мужчины возбуждено пока только дело за кражу.

«В настоящее время полицейские проверяют задержанного на причастность к совершению иных, в том числе особо тяжких преступлений», — приводит издание слова сотрудника пресс-службы столичного ГУ МВД.

Ранее News.ru сообщал, что в Волоколамском районе Московской области полиция задержала «голодного» грабителя. Мужчина проникал в частные дома в одном из дачных посёлков и забирал всё содержимое холодильников.

При этом злоумышленник не проявлял никакого интереса к драгоценностям, бытовой технике и деньгам, которые могли храниться в помещениях.