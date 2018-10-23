Пропавшая в Чите школьница найдена мертвой

В Чите нашли тело пропавшей школьницы

Сотрудники полиции нашли тело пропавшей в Чите 12-летней школьницы на автостоянке, где работал задержанный сегодня ночью подозреваемый в причастности к убийству, сообщили в пресс-службе ГУМВД Забайкальского края.

"В результате полицейскими была получена оперативная информация о возможной причастности к пропаже девочки ранее судимого гражданина. При силовой поддержке бойцов Росгвардии он был задержан и доставлен в следственный комитет. Установлено, что задержанный мужчина жил и работал на территории автостоянки, где было найдено тело школьницы", — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что следователи совместно с сотрудниками угрозыска обыскали жилище мужчины и получили доказательства причастности подозреваемого к совершению преступления.

Девочка пропала в пятницу в Чите по дороге в школу. Возбуждено уголовное дело об убийстве, глава регионального СК Юрий Русанов поручил его ведение первому отделу по расследованию особо важных дел краевого управления.

Ребенка круглосуточно искали более тысячи сотрудников полиции, волонтеров и неравнодушных граждан. Полицейские опросили сотни человек — одноклассников, учителей, родственников, соседей.