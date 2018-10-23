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Пропавшая в Чите школьница найдена мертвой
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В Чите нашли тело пропавшей школьницы 

РИА Новости 3 часа назад
Сотрудники полиции нашли тело пропавшей в Чите 12-летней школьницы на автостоянке, где работал задержанный сегодня ночью подозреваемый в причастности к убийству, сообщили в пресс-службе ГУМВД Забайкальского края.
"В результате полицейскими была получена оперативная информация о возможной причастности к пропаже девочки ранее судимого гражданина. При силовой поддержке бойцов Росгвардии он был задержан и доставлен в следственный комитет. Установлено, что задержанный мужчина жил и работал на территории автостоянки, где было найдено тело школьницы", — говорится в сообщении.
В СК уточнили, что следователи совместно с сотрудниками угрозыска обыскали жилище мужчины и получили доказательства причастности подозреваемого к совершению преступления.
В Чите задержали подозреваемого в убийстве пропавшей девочки
Девочка пропала в пятницу в Чите по дороге в школу. Возбуждено уголовное дело об убийстве, глава регионального СК Юрий Русанов поручил его ведение первому отделу по расследованию особо важных дел краевого управления.
Ребенка круглосуточно искали более тысячи сотрудников полиции, волонтеров и неравнодушных граждан. Полицейские опросили сотни человек — одноклассников, учителей, родственников, соседей.
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