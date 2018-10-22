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Беглый заключенный устроил резьбу в Стамбуле
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Беглый заключенный устроил резьбу в Стамбуле 

Lenta.ru + ещё 14 2 часа назад
В Стамбуле в районе Кадыкей беглый заключенный с ножом напал на прохожих. В инциденте пострадали 11 человек, сообщает NTV.
По информации телеканала, преступника зовут Али Кардаш. Недалеко от мясной лавки он напал на женщину и ранил всех, кто пытался его остановить.
В настоящий момент мужчина задержан, медики оказывают помощь раненным. Двое получили тяжелые ранения.
Отмечается, что мужчин был судим шесть раз за разбой и кражи.
Ранее 20 июля сообщалось, что в городе Любек на севере Германии мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса. Пострадали 14 человек, из них двое получили тяжелые ранения. Нападавший оказался 30-летний уроженцем Ирана.
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