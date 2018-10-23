Из-за погони чиновники выбросили все деньги из машины

Деньги на ветер. Чиновник и депутат, уходя от погони, выбросили из машины треть миллиона рублей

Там 11 лет не работают очистные сооружения. На их ремонт, наконец, выделили деньги. Но глава администрации Андрей Кожевников, по версии следствия, стал требовать за это у директора местного энергетического комплекса Андрея Лобанова взятку в 300 тысяч рублей.

Виктор Смирнов: В итоге Лобанов передал деньги Кожевникову на трассе вечером в воскресенье. Вместе с главой Токсово был местный депутат Михаил Кучерявый. Когда чиновник и депутат сели в автомобиль, рядом появились сотрудники полиции. Но злоумышленники не растерялись, рассказывает корреспондент интернет-издания 47news.ru

«Они дают по газам, погоня. На глазах изумленных сотрудников полиции, которые мчатся вслед за их кроссовером Volvo, из него начинают вылетать пятитысячные купюры. По всей видимости, хотели избавиться, что, конечно, бессмысленно. На купюры был нанесен спецсостав, который был обнаружен и на руках, и на одежде подозреваемых. Нам рассказывают сотрудники полиции — для них эта ситуация избавления от взятки не такая уж и редкая. В момент паники, есть предположение, что если все выбросить, то ничего и не будет. Еще есть другой момент визуальной картинки. Представьте, около девяти вечера, уже темно. Десятки сотрудников полиции вдоль обочины собирают кропотливо эти купюры. Я думаю, они много добрых слов сказали в сторону тех, кто их выбросил. Кожевникову в процессе следственных действий стало нехорошо. Предположительно у него предынфарктное состояние, он был доставлен в больницу. Что касается депутата с красивой фамилией Кучерявый, то он уже вчера вечером был отпущен под подписку о невыезде. Предполагается, что он пошел на сотрудничество со следствием в полной мере. Глава администрации достаточно давно занимает этот пост, депутат тоже известен. Но во Всеволожском районе Ленинградской области, где находится Токсовское поселение, еще полтора десятка поселений. То есть это такие маленькие, ну, можно назвать, княжества, в которых муниципальная власть достаточно устойчива и многое делает по-своему».

Токсово, однако, выделяется среди других поселений в Ленинградской области: за последние пять лет это уже восьмой случай с местными чиновниками и депутатами, которых ловят на взятках, рассказывают журналисты. В отношении Кожевникова и Кучерявого возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере.