Керченский стрелок поддерживал Украину

В Сети рассказали о националистических проблемах Рослякова

Керченский стрелок Владислав Росляков интересовался оружием, военной амуницией, поддерживал украинскую нацгвардию и оскорблял героев Новороссии.

Издание «МК» узнало, чем увлекался Владислав Росляков в виртуальном пространстве. Несмотря на то что Росляков удалил все свои аккаунты в соцсетях, в интернете остались его собеседники, которые поделились своими впечатлениями от общения с ним.

На протяжении последних пяти лет у Владислава Рослякова было много страничек в сети. Он постоянно менял имена, даты рождения, города.

Росляков был завсегдатаем страницы ВК «Проект Партизан Наёмники Выживание Тактика Поход» для людей, интересующихся военной тематикой. По словам администратора паблика, из группы его удалили за оскорбление героев Новороссии. Кроме того, администратор обратил внимание, что все данные Рослякова были удалены.

«Парень хорошо постарался, чтобы не оставить никаких следов. Я даже переписку с ним внутри группы не вижу. Его старая страничка удалена и копированная версия не открывается. Как ни странно, даже на сервере не сохранилось, когда он заходил, с какого адреса, с каким браузером. Это говорит о том, что грамотный хакер убил все его данные», — сказал админ.

В городском паблике Керчи Росляков отметился жестокими высказываниями о проблеме бездомных животных. Подобные высказывания сохранились на сайте зоозащитников. Он даже угрожал одной из зоозащитниц обезглавить ее собаку.

Росляков также был замечен в группе скинхедов, он называл себя расистом и собирался набить татуировку, однако так и не смог определиться с изображением.

17 октября в Керченском политехническом колледже произошла серия взрывов и стрельба, погиб 21 человек, около 50 получили ранения. Нападавший, 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков, покончил с собой.