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У стрелка из Керчи нашли инструкции по сбору бомбы
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У убийцы из Керчи нашли инструкции по изготовке бомбы, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
В личных вещах убийцы из Керчи Владислава Рослякова нашли флешку с сотнями инструкций по созданию взрывного устройства, передает РЕН-ТВ.
Также сообщается, что на информационном носителе обнаружены скриншоты из компьютерной игры DOOM и фотографии здания колледжа.
На прошлой неделе студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в керченском политехническом колледже. Погибли двадцать человек, среди них пятнадцать студентов и пять работников учебного заведения. Пострадали более пятидесяти человек.
Изначально было возбуждено уголовное дело о теракте, позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.
Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа. Месяц назад он прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра, и получил разрешение на хранение оружия.
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