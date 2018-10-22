Каскадер погиб на съемках фильма «Ильинский рубеж»

Выполнявший трюк каскадер попал под танк на съемках фильма «Ильинский рубеж», одну из ролей в котором сыграет Сергей Безруков. Мужчина погиб. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Местные правоохранители выехали на место происшествия, где начнут проведение проверки ЧП.

Фильм «Ильинский рубеж» снимает режиссер Вадим Шмелев , а одну из ролей в нем исполнит Народный артист России Сергей Безруков. Сюжет картины посвящен подольским курсантам, которые в 1941 году наряду с регулярными частями Красной армии защищали Москву от фашистов.