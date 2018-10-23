В Тамбове спасатели сняли с ели африканского студента

Молодой человек по неведомой пока причине забрался на верхушку дерева у обочины Моршанского шоссе.

Тамбове местные спасатели сняли с высоченной ели молодого африканца. Для того, чтобы спустить мужчину с макушки дерева на землю, пришлось вызывать пожарную автолестницу. Кто он такой, сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов города. Первоначально сообщалось, что «верхолаз» — студент, однако затем эта информация была поставлена под сомнение.