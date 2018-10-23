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Спасатели сняли с ели африканского студента
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В Тамбове спасатели сняли с ели африканского студента 

ТК «Звезда» + ещё 9 49 минут назад
Молодой человек по неведомой пока причине забрался на верхушку дерева у обочины Моршанского шоссе.
В Тамбове местные спасатели сняли с высоченной ели молодого африканца. Для того, чтобы спустить мужчину с макушки дерева на землю, пришлось вызывать пожарную автолестницу. Кто он такой, сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов города. Первоначально сообщалось, что «верхолаз» — студент, однако затем эта информация была поставлена под сомнение.
В данной трагикомичной истории пока много неясного. Например, что именно побудило молодого человека влезть на ель, и как именно ему это удалось. В МЧС города на эти вопросы отвечать отказываются.
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