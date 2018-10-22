Российская школьница напала на студентов с ножом

Два первокурсника техникума были госпитализированы с ножевыми ранениями после драки со старшеклассницей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Конфликт 16-летней девушки и студентов произошел в Бокситогорске Ленинградской области возле магазина косметики.

Драка закончилась поножовщиной, в результате которой двое студентов оказались в больнице с колото-резаными ранами.

В настоящий момент их жизни ничего не угрожает — юноши отпущены домой для амбулаторного лечения. Полиция проводит проверку в связи с инцидентом.