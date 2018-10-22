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Российская школьница напала на студентов с ножом
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Российская школьница напала на студентов с ножом 

Рамблер + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Два первокурсника техникума были госпитализированы с ножевыми ранениями после драки со старшеклассницей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Конфликт 16-летней девушки и студентов произошел в Бокситогорске Ленинградской области возле магазина косметики.
Драка закончилась поножовщиной, в результате которой двое студентов оказались в больнице с колото-резаными ранами.
Рядом с колледжем в Керчи произошел хлопок
В настоящий момент их жизни ничего не угрожает — юноши отпущены домой для амбулаторного лечения. Полиция проводит проверку в связи с инцидентом.
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