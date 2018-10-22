В полиции усомнились в наличии сейфа у Рослякова

Правоохранители усомнились в наличии сейфа у напавшего на колледж в Керчи

Ранее РЕН-ТВ опубликовал видео, на котором человек, названный Росляковым, несет сейф на пустырь и, предположительно, закапывает. При этом собеседник агентства считает, что предмет в руках молодого человека на видео мало похож на сейф.

По его мнению, это скорее сверток, "легкий слишком, не годится для хранения оружия".

"Что касается места, которое видно на кадрах, то, вероятнее всего, его уже обследовали сотрудники правоохранительных органов, и никакого сейфа на пустыре не обнаружили", — сказал собеседник.

В среду студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.