Мужчина заживо сварился в кипящем битуме в Москве

Мужчина в центре Москвы запрыгнул в люк машины дорожных ремонтников с кипящим битумом и сварился заживо

В настоящее время по данному факту проводился, устанавливаются причины поступка мужчины.

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