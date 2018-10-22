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Мужчина заживо сварился в кипящем битуме в Москве
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Мужчина в центре Москвы запрыгнул в люк машины дорожных ремонтников с кипящим битумом и сварился заживо 

Агентство «Москва» + ещё 21 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Мужчина в Басманном районе столицы погиб, запрыгнув в кипящий состав для дорожных работ, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«Вечером 20 октября в 23:08 неизвестный мужчина шел по Лучникову пер., где в районе д. 2 проводились дорожные работы. Неожиданно он залез на машину с кипящим битумом и запрыгнул в люк. В результате он сварился заживо», — рассказал собеседник агентства.
В настоящее время по данному факту проводился, устанавливаются причины поступка мужчины.
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